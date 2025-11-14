Селекционерът на България Александър Димитров беше изненадан с огромен букет на заминаване за Турция, полетът на футболните национали закъсня заради мъгла в Бурса

Огромен букет получи селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров на летище „Васил Левски“ в София.



Цветята в червено и бяло бяха от посолството на Република Турция и е с пожелание за късмет и успехи и като израз на добра воля преди световната квалификация между двата тима в Бурса утре от 19:00 часа.

Служител от дипломатическата мисия беше дошъл на терминал 2 и събра погледите с цветята. Но никой не предположи, че са треньора на България.

„Трикольорите“ трябваше да тръгнат в 9:30 часа с чартър, но заради мъгла в Бурса полетът им закъсня с малко повече от половин час.



Възпитаниците на Александър Димитров излизат утре срещу домакина Турция за своя пети мач от група „Е“ на световните квалификации. "Лъвовете" ще търсят първи точки след четири поредни поражения. Турците са втори в класирането с 9 пункта.

Групата на България включва 23-а футболисти след отпадането заради контузии на Антон Недялков, Петко Христов, Радослав Кирилов и Станислав Иванов.