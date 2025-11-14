Бившият президент на футболната федерация на Испания Луис Рубиалес е бил замерян с яйца по време на представянето на книгата си в Мадрид

Бившият президент на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) Луис Рубиалес, който беше замесен в скандал, след като целуна националката Дженифър Ермосо, е бил замерян с яйца по време на представянето на книгата си „Да убиеш Рубиалес“ вчера в Мадрид, съобщи телевизия El Chiringuito.

Човекът, който го е замерял, е крещял по негов адрес думата „негодник“. Нарушителят бил задържан от охранителите.

На 25 юни съдът потвърди, че Рубиалес трябва да плаща по 20 евро на ден в продължение на 18 месеца. През февруари той беше глобен с 10 800 евро. Прокуратурата настояваше за 2,5 години затвор и впоследствие обжалвала решението.

На 20 август 2023 година испанският национален отбор победи Англия с 1:0 и спечели Световното първенство за жени за първи път в историята. На церемонията по награждаването Рубиалес постави медала на Ермосо и я целуна по устните. На 26 август Дисциплинарният комитет на Международната федерация на футболните асоциации (RFEF) реши временно да отстрани Рубиалес от поста му президент на RFEF. Ермосо подаде жалба до прокуратурата, която впоследствие започна наказателно производство.

На 10 септември 2023-а Рубиалес подаде оставка като президент на федерацията.