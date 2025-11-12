Осъденият за сексуална агресия Луис Рубиалес отново отказа да се извини на Дженифер Ермосо

Бившият президент на Испанската футболна федерация Луис Рубиалес, който бе осъден за сексуална агресия, след като целуна принудително националката Дженифер Ермосо, отново отказа да се извини на състезателката.

В интервю за футболното предаване "Ел Чирингито" тоя заяви, че като президент е трябвало да се държи по-студено и по-институционално.

"Не, не искам извинение от Дженифер Ермосо, защото я попитах дали мога да я целуна и тя ми даде позволение", каза той. Рубиалес обяви, че е станабл жертва на "публично убийство".

"Когато има присъда, сме длъжни да я уважим, но правовата държава ни дава правото да я обжалваме, ако не сме съгласни", каза той, като разкри, че адвокатът му ще обжалва пред Касационния съд.

Луис Рубиалес е съден и за афера на корупция, свързана с преместването на Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия.