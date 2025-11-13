Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на сингъл и до полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Мексико

Виктор Марков се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнира твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи във втория кръг Грей Волцк (САЩ) с 6:1, 6:4 за 63 минути.

Марков направи две серии от по три печеливши гейма, за да спечели първия сет. Във втората част той проби за 2:1 и запази преднината си за крайното 6:4.

Следващият му съперник ще бъде поставения под номер 3 в схемата Себастиан Джима (Румъния).

В надпреварата на двойки българинът и Едоардо Линиере (Италия) достигнаха до полуфиналите след успех над Лансе Лахе (Мексико) и Тадео Менео (Аржентина) с 6:7(6), 6:3, 10-2 за час и 48 минути.

В спор за място на финала двамата излизат срещу представителите на домакините Хесус Мартинес и Алън Фернандо Рубио Фиерос.