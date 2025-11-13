Подробно търсене

Мирослав Димитров
Олимпик Лион ще плаща половината от заплатата на Ендрик
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
13.11.2025 11:15
 (БТА)

Олимпик Лион продължава преговорите с Реал Мадрид за взимането под наем на нападателя Ендрик, пише ESPN Brasil.

Според информации, френският клуб ще покрие 50 процента от заплатата на 19-годишния бразилец - 200 000 евро, а Реал Мадрид ще продължи да плаща останалата част.

Този сезон Ендрик игра 11 минути при победата с 4:0 над Валенсия в 11-ия кръг на испанското първенство. Настоящият му договор с Реал е до 2030 година, а трансферната му стойност е около 35 милиона евро.

