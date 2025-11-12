Ювентус и Кенан Йълдъз замразиха преговорите за удължаване на договора на играча

Преговорите между 20-годишния атакуващ халф на Ювентус Кенан Йълдъз и клуба от Торино за нов договор са преустановени, като Челси, Арсенал и Реал Мадрид проявяват интерес към играча, пише "Гадзета дело спорт".

Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2029 г. „Бианконерите“ са готови да увеличат заплатата му, но страните все още не са успели да постигнат консенсус по този въпрос. Кенан в момента печели 1,7 милиона евро на сезон; клубът от Торино му предложи 6 милиона евро, но халфът иска 7 милиона евро.

Собственикът на Ювентус Джон Елкан държи Йълдъз да остане в клуба и ще опита да убеди халфа да удължи договора си, се казва още в информацията.