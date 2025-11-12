Лоренцо Музети направи обрат и спечели срещу Алекс де Минор на Финалния турнир на АТП в Торино

Италианският тенисист Лоренцо Музети направи впечатляващ обрат и спечели със 7:5, 3:6, 7:5 срещу Алекс де Минор, за да запази живи шансовете си за класиране в следващия етап на Финалния турнир на АТП в Торино. Това бе първа негова победа и той вече е на точка от лидера в Група А Карлос Алкарас.

Музети първоначално не успя да се класира за турнира след поражение срещу Новак Джокович, но бе включен в надпреварата след отказ на сърбина заради контузия. Той дебютира с поражение с 3:6, 4:6 срещу миналогодишния финалист Тейлър Фриц, а още една загуба във вторник означаваше елиминация.

Музети взе първия сет без точка за пробив за съперника, но допусна брейк в осмия гейм на следващата част и Де Минор изравни резултата. Австралиецът спечели подаването на италианеца отново на старта на третия сет, но Музети върна пробива за 5:5 и взе три поредни гейма за победата.

След края на двубоя италианецът написа на камерата "fino alla fine" (от италиански "до края" - слоган на любимия му футболен клуб Ювентус).

"Беше трудно най-вече физически, защото Алекс вдигна темпото. Срещу него не е лесно да намериш правилния начин на игра", каза Музети. "Аз обаче съм биткаджия. Напоследък напреднах много най-вече ментално и се старая да бъда на лимита, когато срещам най-добрите в тура. Спечелих със сърце. С течение на мача се чувствах все по-добре и по-добре, а подкрепата от трибуните бе невероятна".

За Музети ще става още по-трудно. Следващият мач на италианеца е срещу лидера в световната ранглиста Алкарас, който във вторник надигра с 6:7(2), 7:5, 6:3 Фриц.