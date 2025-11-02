Десет руски състезатели ще пропуснат Световното първенство по скокове на батут в Испания поради визови проблеми

site.btaДесет руски състезатели ще пропуснат Световното първенство по скокове на батут в Испания поради визови проблеми
Десет руски състезатели ще пропуснат Световното първенство по скокове на батут поради визови проблеми, заяви пред ТАСС Николай Макаров, вицепрезидент на Руската федерация по гимнастика. Шампионатът ще се проведе от 5 до 9 ноември в Памплона, Испания.
"Десет от нашите 25 регистрирани спортисти няма да могат да се състезават на Световното първенство поради визови проблеми. Отборът в момента лети за Испания", заяви той.
Според решение на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), представителите на Русия и Беларус могат да се състезават в турнирите само като неутрални атлети.
Руските спортисти за последно участваха на Световното първенство по скокове на батут през 2021 година в Баку, където заеха първо място в генералното класиране с пет златни, един сребърен и три бронзови медала.
Руснаците имаха проблеми с визите и на Световния шампионат по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина