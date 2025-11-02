Монреал Канейдиънс надви Отава Сенатърс и оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ

Иван Демидов форсира продължение и неговият съотборник Алекс Нюхуук се разписа 1:40 минути след началото му за победа на Монреал Канейдиънс с 4:3 срещу Отава Сенатърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Хабс оглавиха класирането в Атлантическата дивизия с 18 точки и две повече от Детройт Ред Уингс.

Нюхуук получи шайбата край синята линия и преодоля направилия 23 спасявания Линус Улмарк, с което Монреал записа трета поредна победа в Лигата. Всяка една от тях бе с резултат 4:3 и така Хабс вече са с девет успеха от 12 мача от началото на сезона.

Отава губеше с 0:2 след първата третина, но Дрейк Батърсън и Майкъл Амадио изравниха резултата, преди Тим Щютцле да даде преднина на Сенатърс след две минути игра в последната част. Отава обаче загуби и остана на трето място в дивизията с четири точки пасив от Монреал.

В Източната конференция има още два отбора с по 18 точки, но в Столичната дивизия. Там лидер вече е Ню Джърси Девилс, който се възползва от две попадения на Доусън Мърсър за победа с 4:1 срещу Лос Анджелис. Джейкъб Маркстрьом пък направи 43 спасявания в първия си мач след подписването на нов договор.

Питсбърг Пенгуинс е равен по точки с Девилс след поражение с 2:5 срещу Уинипег Джетс. Кайл Конър се разписа два пъти за канадците, а по едно попадение добавиха Брад Ламбърт, Марк Шайфел и Владислав Наместников. Сидни Кросби и Блейк Лизот бяха точни за Пенс, които прекратиха серията си от точки в осем поредни мача.

С победата Джетс записаха 18-ата си точка и са втори в Западната конференция с една пасив от лидера Колорадо Аваланш. Отборът от Денвър отстъпи с 2:3 на Сан Хосе Шаркс, след като Филип Курашов бе точен два пъти за "акулите", включително 1:48 минути след началото на продължението.

Брад Маршан отбеляза единственото попадение при дузпите и Флорида Пантърс спечели с 4:3 срещу Далас Старс. Канадското крило бе точен и в редовното време заедно със Сам Райнарт и Сам Бенет, а благодарение на тях шампионите спечелиха шести мач и 13-а точка от началото на сезона.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Бостън - Каролина - 2:1 Уинипег - Питсбърг - 5:2 Нешвил - Калгари - 4:2 Сан Хосе - Колорадо - 3:2 Флорида - Далас - 4:3 след дузпи Минесота - Ванкувър - 5:2 Бъфало - Вашингтон - 4:3 след дузпи Кълъмбъс - Сейнт Луис - 3:2 Монреал - Отава - 4:3 след продължение Филаделфия - Торонто - 2:5 Лос Анджелис - Ню Джърси - 1:4 Сиатъл - НЙ Рейнджърс - 2:3 след продължение Едмънтън - Чикаго - 3:2 след продължение Лидери в дивизиите: Източна конференция: Атлантическа дивизия: Монреал 18 точки, Детройт 16, Отава 14 Столична дивизия: Ню Джърси 18, Питсбърг 18, Кълъмбъс 14 Уайлдкард: Каролина 14, Ню Йорк Рейнджърс 14 Западна конференция: Централна дивизия: Колорадо 19, Унипег 18, Юта 16 Тихоокеанска дивизия: Вегас 15, Едмънтън 15, Сиатъл 14 Уайлдкард: Далас 15, Лос Анджелис 14