Цветозар Цаков събра своите "Сънища и явища" в сборник с разкази

Цветозар Цаков представя сборника си с разкази "Сънища и явища" на 13 ноември от 19 часа в столичната книжарница Umberto & Co., съобщават издателите от "Жанет 45".

За автора и най-новата му книга ще говорят Силвия Чолева и Мартин Колев, който е редактор на сборника.

"Кратки разкази – някои свръхкратки, иронични и бързи, с щипка печал и гъвкав език. В книгата сънищата и „явищата“ живеят заедно, преплетени, неотделими", пише Чолева.

"Държите в ръцете си живата игра на думите. Джазът на езика. Чувате ли го? Все още не – тогава не се майте, а бързо се отдайте на новата книга с разкази на Цветозар Цаков. Тук, той е диригент на сънища – бълбукащи от въображение, абсурди и импровизации. А когато музиката стихне, ставаме свидетели на разговори с вътрешните светове, из мъглите на които един Бог пише стихове. Дете, което превръща световете в творчество.", казва Радослав Чичев.

"След като прочетох „Сънища и явища“, си казах: отдавна не съм чел толкова интересни разкази. И почти веднага се поправих: точно такива, доколкото си спомням, никога", отбелязва Палми Ранчев.

"Сънища и явища" е третата книга на Цаков. Той е автор на сборника с разкази "Винилови души", издаден през 2020 г. и отличен с националната литературна награда "Южна пролет", както и на стихосбирката "Понякога се случва" от 2023 г.

Както БТА писа, стихотворения на Цветозар Цаков са включени в издадената в Мексико антология Horizonte sin fronteras. Poesia bulgara actual ("Хоризонт без граници. Съвременна българска поезия"), в която има творби от 62-ма български автори. Мексиканските читатели имат възможност да се запознаят с пет от стихотворенията му - "Краят на света" (El fin del mundo), "Обещание" (Promesa), "Метафора" (Metafora), "Джазът започва там…" (El jazz comienza donde…), "Защо летят птиците" (Por que vuelan los pajaros).

Цветозар Цаков е роден през 1983 г. в Ловеч. Завършва езикова гимназия в родния си град, а след това комуникационни науки и журналистика в Аахен (Германия) и в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В момента е журналист в дирекция "Балкани" на Българската телеграфна агенция.

Цаков е учредител на сдружение за популяризиране на съвременна балканска култура Balkans – Ways to Friendship, с което организира събития на млади алтернативни и ъндърграунд артисти от Балканите у нас.

