„Спасителката на кръга“ е новият фентъзи роман на Никола Чалъков

„Спасителката на кръга“ от Никола Чалъков, снимка – издатели
София,  
27.10.2025 16:58
 (БТА)

„Спасителката на кръга“ е новият роман на Никола Чалъков, известен и с издадения и в САЩ фентъзи трилър „Изпитанието на Розара“, информират издателите от „Слънце“.

Актуалното заглавие е част от поредицата „Кръгът на лунната светлина“, художник на корицата е Фиделия Косева.

СЮЖЕТЪТ

В „Спасителката на кръга“ авторът проследява пътуването на младата магьосница Розара през трите морета в Южните земи – слънчеви, топли, цветни, но изпълнени с интриги и борба за власт. Розара и приятелите й се забъркват в местната политика. Страната е на ръба на гражданска война. Въпросът е ще успее ли Розара да подкрепи бунтовниците, тъй като от Тирилия пристигат лоши вести – северните кланове са се обединили и са започнали война.

В същото време, Кръгът е изпратил огнената магьосница Игнис на север с мисия да намери момиче с магическа дарба. Тя става свидетелка на обединението на северните кланове – войнствени, храбри и мъжествени, те често застрашават земите на Тирилия с набезите си, но сега обединението им ще доведе до голяма война. 

На фона на тези приключения и драматични събития се ражда любовта между Розара и Стейнар, който е продаден като роб в Южните земи, но е северняк и ще се върне, за да стане вожд на клана си. 

ЗА КНИГАТА

В „Спасителката на Кръга“ Никола Чалъков продължава с характерния си ненатрапчив стил да води читателите през морални дилеми, вълнуващи магии, приключения и драматични събития, посочват от „Слънце“. По думите им, разказани увлекателно и с красив български език, сцените се редуват като на филм: „Човешки и въздействащи, умело създадените герои живеят със своите копнежи, стремежи, любови, триумфи, провали и вълнуващи съдби в омагьосващ фентъзи свят едновременно въображаем и реален“. 

„С културен и изискан стил авторът използва и развива богатството и красотата на българския език. Романите му са истинска съкровищница от хрумвания, неочаквани обрати на въображението, напрежение и обрати в сюжета. Талантът му на разказвач проличава и в диалозите между героите – културни, интелигентни, на места изпълнени с лек приятен хумор. Всичко това прави четенето на книгата изискано удоволствие“, коментират издателите. 

ЗА АВТОРА

Никола Чалъков е роден в София през 1981 г. Завършил е английска и френска филология Нов български университет. Магистър е по американистика и британистика. Магистър е по национална сигурност от академията на МВР. Превежда професионално от английски и френски език. Като писател неговите творчески интереси са фокусирани върху фентъзи прозата. Автор е на романите „Железният скиптър“ (2000) и „Изпитанието на Розара“ (2019, 2024), на сборника с разкази „Кръгът на лунната светлина“ (2021). През 2021 г. е номиниран за наградата на Националния литературен конкурс „Албена“ за разказа „Магическа дарба“. През 2022 г. разказът му „Изгнаникът“ излиза на английски език във фентъзи антологията Fable of Redemption Reclaimed на американското издателство Of Metal and Magic Publishing. 

Свързани новини

21.07.2022 12:54

Разказът „Изгнаникът“ на Никола Чалъков излиза във фентъзи антология в САЩ на 2 август

Разказът „Изгнаникът“ на Никола Чалъков излиза във фентъзи антологията „Fable of Redemption Reclaimed“ на американското издателство „Of Metal and Magic Publishing“ на 2 август. Това съобщи пред БТА българският автор. Антологията е съставена от 13
13.12.2021 14:49

Чрез фентъзито можем да помечтаем за нещо различно, казва Никола Чалъков, чийто роман "Изпитанието на Розара" предстои да бъде издаден и в САЩ

EZ 14:50:31 13-12-2021 HT1448EZ.002 Литература - България Чрез фентъзито можем да помечтаем за нещо различно, казва Никола Чалъков, чийто роман "Изпитанието на Розара" предстои да бъде издаден и в САЩ София, 13 декември /Пепа Витанова, БТА/
01.06.2021 17:42

Никола Чалъков представи книгата си "Изпитанието на Розара" пред четвъртокласници от Шумен в Деня на детето - 1 юни

BOBSTH 17:41:31 01-06-2021 RM1741BO.040 Шумен - Никола Чалъков - деца Никола Чалъков представи книгата си "Изпитанието на Розара" пред четвъртокласници от Шумен в Деня на детето - 1 юни Шумен, 1 юни /Станимир Савов, БТА/ Писателят Никола с
10.12.2019 12:16

"Изпитанието на Розара" от Никола Чалъков е най-новото заглавие в каталога на издателство "Парадокс"

BOBSTH 12:18:01 10-12-2019 GI1215BO.019 Никола Чалъков - "Изпитанието на Розара" - предстоящо "Изпитанието на Розара" от Никола Чалъков е най-новото заглавие в каталога на издателство "Парадокс" София, 10 декември /София Господинова, БТА/ на

