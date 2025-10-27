Съюзът на народните читалища отличи генералния директор на БТА Кирил Вълчев с приза „Следовник на народните будители“

Съюзът на народните читалища отличи генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев с приза „Следовник на народните будители“ за изключителния му принос в отстояването на висотите на българския дух и идеалите на народните будители. Отличието бе връчено от председателя на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов на церемония, която се състоя в Националния пресклуб на БТА.

„БТА е следовникът на народните будители в България,“ каза Кирил Вълчев, получавайки приза. Той представи данни, показващи системното отразяване на дейността на читалищата от БТА. Сравнено с 2012 година, когато публикациите за българските читалища са били 89, само за първите девет месеца на тази година имаме 369, обясни Вълчев.

За целия период БТА е публикувала близо 3000 материала за читалищата в България – средно веднъж на два дни. През последните години отразяването е още по-интензивно – 258 публикации през 2022 г., 275 през 2023 г. и 345 през 2024 г., допълни генералният директор на БТА.

„БТА завърши започнатата от моя предшественик Максим Минчев мрежа от национални пресклубове, които са и кореспондентски бюра. Успяхме да ги укрепим - вече във всяко бюро има поне двама кореспонденти, а в по-големите градове - до петима. Днес БТА има пресклубове в 33 български града, включително и във важни културни центрове извън областните градове,“ каза още Кирил Вълчев.

Д-р Николай Дойнов подчерта значението на журналистическата дейност на Вълчев и неговата роля за популяризирането на читалищната култура. „Неговото отношение към читалищата е значимо за нас. Като интелектуалец той разбира силата на словото“, каза председателят на Съюза на народните читалища. Той припомни, че с приза „Следовник на народните будители“ са отличени редица изявени личности, сред които Дамян Вършков, журналистите Алексения Димитрова и Никола Кицевски, както и други дейци, допринесли за отразяването на дейността на народните читалища.

На събитието присъства и заместник-министърът на културата Ашот Казарян, който поздрави генералния директор на БТА и подчерта, че отличието е заслужено признание за неговата работа. „Читалищната дейност е основата. Отбелязването на дейността на господин Вълчев е скромен, но важен акт на признание. В този век на информацията, когато всеки може да публикува, е изключително важно, че БТА продължава да отстоява професионалната журналистика и достоверността на фактите,“ каза Казарян в своето изказване.

Както съобщи БТА, на 2 октомври в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" Съюзът на народните читалища инициира създаването на общонационален комитет с известни личности – политици, актьори, музиканти, професори и лектори, в подкрепа на читалищното дело.