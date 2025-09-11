Подробно търсене

Конференция на тема „Читалище и време" ще се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Конференция на тема „Читалище и време" ще се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Конференция на тема „Читалище и време" ще се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Снимка: Христо Касабов/БТА (БТ)
София,  
11.09.2025 16:08
 (БТА)

Конференция на тема „Читалище и време“ ще се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София на 2 октомври в 10:30 ч., съобщават организаторите.

В рамките на събитието ще бъдат представени историко-философските аспекти на началото.

Конференцията е съвместно организирана от Съюза на народните читалища, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

/ТДЦ

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:48 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация