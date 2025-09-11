Конференция на тема „Читалище и време“ ще се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София на 2 октомври в 10:30 ч., съобщават организаторите.

В рамките на събитието ще бъдат представени историко-философските аспекти на началото.

Конференцията е съвместно организирана от Съюза на народните читалища, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

/ТДЦ