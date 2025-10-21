Новите сгради ще променят облика на кампуса и отношението към науката, каза председателят на БАН Евелина Славчева на церемония за първа копка

Новите сгради ще променят облика на кампуса и отношението към науката. Реализацията на проектите, които са предвидени за БАН, със сигурност ще се отрази не само на условията, в които учените работят, но и на имиджа на Академията. Това каза председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева по време на официалната церемония за начало на проекта за реновиране на комуникационен и демонстрационен център на Академията.

Събитието се проведе днес пред блок 29А в кампуса на БАН на 4-ти километър в София и постави началото на реализацията на един от проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост. На събитието присъстваха представители на Министерството на финансите, Столичната община, кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, както и членове на академичното ръководство на БАН.

Славчева изрази благодарност към всички, допринесли за старта на инициативата, и подчерта, че успехът ѝ ще бъде резултат от усилията и постоянството на целия екип.

Детелина Караенева, директор на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, благодари на екипа за постоянството и ангажираността. „За нас е изключително важно тези усилия да доведат до резултати в срок, защото това е предизвикателство на национално ниво,“ заяви тя.

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев поздрави участниците и подчерта значението на научната инфраструктура за развитието на общността. „Надявам се, че този институт, който ще развива иновациите не само за София, а за цялата държава, ще придобие нов облик“, каза Илиев.

Проектът се реализира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост във връзка с изпълнение на инвестиция С2.I2 „Повишаване на инвестиционния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“.

БТА припомня, че на 12 декември 2023 г. се състоя официалната церемония по откриването на реконструирания блок 29 в кампуса на БАН. Той е един от трите апаратурни комплекса, създадени по проекта “Национален център по мехатроника и чисти технологии“ с финансиране от Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Изграден е съвместно от дванадесет научни звена на БАН с координираща организация - Институт по обща и неорганична химия. Сред гостите на събитието бяха министър-председателят на Република България акад. Николай Денков, министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, представители на Европейската комисия и академичното ръководство на БАН.