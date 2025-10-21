Състоянието на обществените медии бе обсъдено в първия панел на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии

Генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, телевизионният водещ и продуцент в Българска национална телевизия (БНТ) Бойко Василев, управляващият директор на ABC (Австралия) Хю Маркс и председателят на управителния съвет в RTV SLO (Словения) Наталия Горшчак участваха в първия панел от Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии (Public Broadcasters International) на тема „Състоянието на обществените медии“.

Събитието се проведе днес в столичния хотел „Хаят Риджънси“ и е част от тридневната програма на конференцията. В официалното откриване на форума участие взе и президентът на Република България Румен Радев.

България винаги е била известна със своята склонност към скептицизъм и самокритика – това е най-доброто място да си зададем реалните въпроси за състоянието на обществените медии. Днес нашата история отразява всички дилеми, пред които е изправено обществото ни и светът. Можем ли да запазим принципите си, когато тенденциите сочат обратното – към безпринципност? Можем ли да имаме едновременно финансова стабилност и любовта на аудиторията? Можем ли да издържим на технологичната буря?, каза Бойко Василев, който бе модератор на дискусията.

Генералният директор на БНР Милен Митев посочи, че основното предизвикателство пред обществените медии в България днес е финансирането – от него произтичат всички останали. Когато нямаме достатъчно ресурси, губим хора, губим програми, губим идеи. През последното десетилетие бюджетите на обществените медии в Европа са се свили с около 10 процента. Това води до по-малко съдържание, по-малко творчество, повече „оптимизация“, обясни той.

Хю Маркс, изпълнителен директор на ABC (Австралия) каза, че ако обществените медии успеят да докажат стойността си така, че хората да кажат: „Искам обществените медии да бъдат част от живота ми“, това ще бъде основата, върху която да продължим да настояваме за финансиране – може би за конкретни проекти, а не просто за общо финансиране. „За мен това, което се опитвам да направя в ABC в Австралия, е да говоря за нашата роля – какво е нашето значение за обществото и как ще измерваме това занапред“, посочи Маркс.

Според него успехът на обществените медии трябва да се измерва не с броя достигнати хора, а с реалното им въздействие върху обществото – степента на доверие и обществена стойност. По думите му технологичните компании не бива да се възприемат като конкуренти, а като партньори, чрез които съдържанието на обществените медии може да достигне до по-широка аудитория. Маркс подчерта, че младите хора изискват нов подход към новините – по-човешки, ангажиращ и диалогичен. Той призова обществените медии да доказват своята релевантност и да търсят финансиране за конкретни проекти, а не само за обща издръжка.

Според Наталия Горшчак, президент на Управителния съвет на RTV SLO (Словения), трябва да се промени начинът, по който обществените медии работят, хората, които работят с тях, и начина, по който разпространяват съдържание. „Разпространението на програмите се е променило за всички. Все още говорим за линейна телевизия, но дори майка ми, която е на 85 години, вече не гледа телевизия по този начин — тя използва устройства, за да гледа каквото и когато поиска“, отбеляза тя.

Горшчак подчерта, че обществените медии изостават в работата с младите хора и социалните мрежи, а без тях няма бъдеще. По думите ѝ адаптацията трябва да е постоянен процес, защото медийната среда се променя толкова бързо, че стратегиите трябва да се актуализират всяка година. Горшчак даде пример с успеха на новинарския екип на RTV SLO, който е подобрил резултатите си, след като наел млад журналист, специализиран в съдържание за TikTok.

Тя призова обществените медии да се учат от инфлуенсърите как да ангажират публиката и предупреди, че ако не се направят драстични промени, „ще изчезнем като институции“.

Както БТА писа, Българското национално радио е домакин на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии (Public Broadcasters International). Форумът ще продължи до 22 октомври, за първи път в София. Темата на годишната конференция на PBI е „Обществените медии – силата на аргументите“. Участниците дискутират фундаментални теми като свободата на словото, независимостта, кризите и финансирането на обществените медии, както и актуални казуси като привличането на младата аудитория.