Рядко копие на Декларацията за независимост на САЩ ще бъде изложено в Лондон догодина

Рядко копие на Декларацията за независимост на САЩ ще бъде показано в Лондон следващата година като част от експозиция, посветена на основаването на страната, съобщава ДПА.

Изложбата ще бъде подредена в Националния архив на Великобритания и ще бъде озаглавена „Революция 250: Създаването на САЩ“. Експозицията ще включва документи, сред които рядкото печатно издание на Декларацията, Закона за чая, довел до Бостънското чаено парти, и Парижкия договор, който слага край на Войната за независимост, тъй като с него Великобритания най-накрая признава САЩ.

Експонатите са т.нар. Дънлап копия, за които се смята, че са общо около 200. Това са първите печатни копия на Декларацията за независимост и са наречени на Джон Дънлап, печатаря, чието име е посочено в долната част на всеки екземпляр. През 2009 г. един от документите е намерен в перфектно състояние сред досиетата в Националния архив от американски антикварен книжар, който е правил проучване там. През 1989 г. на битпазар е открит печатен екземпляр на Дънлап, който е продаден на търг през 2000 г. за 8,14 милиона долара, припомня ДПА.

Екземплярът на Дънлап, който ще бъде показан в изложбата, е отпечатан във Филаделфия на 4 юли 1776 г. „Революция 250: Създаването на САЩ“ ще изследва две ключови десетилетия, които промениха света, проследявайки драматичния възход и последвалото падение на британската власт в Америка. В основата му е Декларацията за независимост от 4 юли 1776 г. - момент, който промени историята. Нашите архиви разкриват историята на Американската революция и подчертават личните преживявания на толкова много хора, които са били заинтересовани от съдбата на Британска Америка“, каза Шон Кънингам, историк и куратор в Националния архив.

Три копия на Дънлап се съхраняват в Националния архив на Великобритания. „В тази знаменателна година сме развълнувани, че можем да покажем уникалните документи в нашата колекция, за да изследваме раждането на това, което сега познаваме като САЩ“, каза Сол Нас, главен изпълнителен директор на Националния архив, цитиран от ДПА.

„Революция 250: Създаването на САЩ“ се открива на 23 май 2026 г. и ще продължи до 29 ноември 2026 г.