Благотворителна прожекция на филма „Великани – как се посява доброто“ се организира в Пазарджик

Тази неделя в Пазарджик ще се прожектира филмът „Великани – как се посява доброто", с режисьор Христо Петков, съобщиха от местната администрация.

В него се разказва историята на Лазар Радков и доброволците от цяла България, с чиято помощ инициативата “Капачки за Бъдеще” осигурява медицинско оборудване за детски отделения в цяла България. Приходите от билети за прожекцията ще се използват за подкрепа на каузата на “Капачки за бъдеще”, уточняват още от Общината.

По-рано през деня на паркинга на магазин BILLA на булевард „Георги Бенковски“ № 12 ще се проведе и есенната кампания „Капачки за бъдеще“ в Пазарджик. Всеки желаещ може да донесе събраните капачки, които ще се използват за подпомагане на каузата за подобряване на детското здраве и осигуряване на медицинска апаратура, поясняват от там.