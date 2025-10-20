Черноморският литературен фестивал бе представен в рамките на Франкфуртския панаир на книгата

Международният литературен фестивал на страните от Черноморския регион бе представен в рамките на Франкфуртския панаир на книгата – водещия световен форум за книгоиздаване. Събитието беше част от официалната програма на изложението и събра представители от България, Грузия, Румъния, Турция и Украйна, които са обсъдили значението на фестивала в Бургас и неговия принос за развитието на професионалното книгоиздаване в регион, белязан от конфликти, съобщават от пресцентъра на града домакин на фестивала - Община Бургас.

Представили от бургаска страна са били заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева, изпълнителният директор на фондацията за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 - „Бургас 2032“ Руска Бояджиева и артистичният директор на Международния литературен фестивал на страните от Черноморския регион Светлозар Желев. Те са запознали аудиторията с идеята на форума, който вече има две издания, и с неговата роля за насърчаване на културния обмен и литературните връзки между държавите от Черноморския басейн.

От страна на Украйна участие в дискусията са взели Олена Одинока – заместник-директор на Украинския институт за книгата, която е представила опита на своята институция в подкрепа на литературните общности по време на война. Румъния е била представена от Александру Попеску от Министерството на културата, а Турция – от Мехмет Демирташ, директор на литературната агенция и издателство „Калем“, най-голямата по рода си в страната. Във форума са участвали и представители на грузински литературни организации.

Делегацията на Бургас се е включила и в церемонията по откриването на българския щанд на панаира, където е провела срещи с издатели и автори, се допълва в съобщението.

БТА припомня, че второто издание на Черноморския литературен фестивал се проведе в началото на юни тази година и бе посветено на поетесата и издател Божана Апостолова. Програма от събития включваше литературни четения, професионални панели и срещи с читатели, а гости бяха над 60 писатели, преводачи, издатели и литературни професионалисти от страните от Черноморския район - България, Турция, Украйна, Грузия и Румъния.