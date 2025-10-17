Сюзън Стамберг, първата американка, водеща на национална новинарска програма, почина на 87-годишна възраст

Сюзън Стамберг, „основателка“ на Националното обществено радио (NPR) и първата жена, водеща национална новинарска програма, почина на 87 години, съобщава Асошиейтед прес.

Стамберг признава в интервю, че е измислила термина „основателки“ за себе си и три други жени, които са помогнали за стартирането на NPR: Коки Робъртс, Нина Тотенберг и Линда Вертаймер. „Омръзна ми да чувам за основателите бащи и знаех, че ние не сме такива, но очевидно бяхме основателки майки, така че реших да го отбележа“, поясни тя.

Сюзън Стамберг се присъединява към NPR в началото на 70-те години, когато то започва да се развива като мрежа от радиостанции в цялата страна. По време на кариерата си тя интервюира хиляди хора, от известни политици и артисти до по-малко известни личности като готвачите на Белия дом и хората, които работят зад кулисите в Холивуд.

В интервю за радиостанция KLCC в Орегон през януари тя обясни, че когато става водеща на All Things Considered („Всичко предвид“) през 1972 г., не е имало жени в ефира, на които да подражава.

„В ефира водеха само мъже и единственото, което знаех да правя, беше да ги имитирам”, разказва Стамберг. Тя понижила гласа си, за да звучи авторитетно. След няколко дни Бил Симеринг, програмен мениджър, й казал да бъде себе си.

„И това също беше ново за онова време, защото всички останали жени бяха обучени актриси, които говореха много внимателно. Те не бяха отпуснати и естествени“, каза тя. „Така че ние създадохме нов стил в радиото с NPR.“

В некролога на NPR за Стамберг се цитира нейния колега Джак Митчъл, който припомня, че тя е имала „очевиден нюйоркски акцент“.

Предаването All Things Considered е разполагало само с петима репортери, които да попълват 90-минутната програма, което е било ежедневно предизвикателство.

Стамберг води All Things Considered в продължение на 14 години. Тя е включена в Националната радио зала на славата заради „разговорния си стил, интелигентността си и умението си да намира интересни истории“.

През 2020 г. тя получава звезда на Холивудската алея на славата.

Сюзън Стамберг е родена като Сюзън Левит в Нюарк, Ню Джърси, през 1938 г., но е израснала в Манхатън. Среща съпруга си, Луис Стамберг, докато работи в Кеймбридж, Масачузетс, припомня Асошиейтед прес.