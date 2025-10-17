Черна комедия по скечове на Ханох Левин "П.О.Р.Н.О. - Публична организация за разтуха на обществото" гостува в Стара Загора

Черна комедия по скечове на Ханох Левин "П.О.Р.Н.О. - Публична организация за разтуха на обществото" гостува днес на сцената на Държавен куклен театър-Стара Загора. Това става ясно от програмата с предстоящи събития, публикувана на официалния сайт на местната администрация.

Постановката е с режисьор Веселин Петров и осмива болестите на съвременното общество – липсата на емпатия, желанието за власт и надмощие, влиянието на медиите върху общественото мнение, себелюбието, жаждата за отмъщение, вещоманията, острата хипохондрия и страховете от преждевременна смърт.

Композитор на музиката и звуковата среда е Мартин Каров, актьор и музикален ръководител в Сатирата. Композирал е над 70 театрални постановки от 2005 г. досега. Преводът от иврит е на Жозеф Бенатов. Сценографията и костюмите са на Ирена Дойчева. Тя е сценограф и костюмограф не само в театъра, но и в киното.

Участват актьорите Боян Петров, Василена Кънева, Йордан Върбанов и Майа Тинкова.

През т.г. спечели награда “Златен Кукерикон” за постижения в областта на хумора и сатирата в категория „Млада надежда“ за целия творчески екип.

БТА припомня, че премиерата на спектакъла беше през април м.г. на сцената на Yalta Art Room в столицата, а продуценти са „Гръм и тряс“.