Съдът отхвърли иска на рапъра Дрейк за клевета срещу песента на Кендрик Ламар Not Like Us

Делото за клевета, което рапърът Дрейк заведе срещу Universal Music Group (UMG), беше отхвърлено в четвъртък от федерален съдия, който заяви, че текстът на песента на Кендрик Ламар Not Like Us, заклеймяващ суперзвездата Дрейк като педофил, е само лично мнение, съобщи агенция АП.

Съдия Жанет А. Варгас отхвърли иска в писмено становище, което започна с позоваване на „ожесточената война на думите“, избухнала през пролетта на 2024 г., и заяви, че случаят е възникнал „от може би най-скандалната рап битка в историята на жанра“.

Делото произтича от епична вражда между две от най-големите звезди на хип-хопа за една от най-големите песни на 2024 г., която спечели наградата за албум на годината и песен на годината на наградите „Грами“, получи най-много стриймове в Apple Music по целия свят и помогна тазгодишното шоу на полувремето на Супербоул да стане най-гледаното досега.

В делото, заведено през януари, се твърди, че UMG умишлено е публикувала и популяризирала песента, въпреки че е знаела, че тя съдържа неверни и клеветнически твърдения за педофилия срещу Дрейк. Дрейк твърди също, че песента е опетнила репутацията му и е намалила стойността на марката му. Universal Music Group, звукозаписната компания-майка на двамата изпълнители, отрече обвиненията. „От самото начало това дело беше обида за всички изпълнители и тяхното творческо изразяване и никога не е трябвало да вижда бял свят“, се казва в изявление на UMG, цитирано от АП. „Доволни сме от решението на съда и очакваме с нетърпение да продължим работата си по успешно популяризиране на музиката на Дрейк и развитието на кариерата му.“ Съдията отбеляза също, че Дрейк и Ламар имат договори за звукозапис с UMG, а самият Ламар не е бил посочен в иска.

Варгас написа, че Not Like Us е „изпълнено с ругатни, обидни думи, заплахи за насилие и фигуративен и хиперболичен език, всички от които са индикации за мнение“. Разумен слушател, добави тя, „би заключил, че Ламар рапира абстрактни обиди“, цитира изявлението от страна на съда агенция АП.