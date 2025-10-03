Наближава крайният срок за участие в Националния конкурс за нови творби за духов оркестър, организиран от Община Монтана, припомнят от местната управа.

До 30 октомври композиторите могат да изпратят произведенията си за участие в конкурса, който се провежда на всеки две години. Всеки композитор може да участва в него с не повече от една творба.

Наградените произведения ще бъдат включени в програмата на 19-ото издание на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“, които ще се проведат от 7 до 9 май 2026 година.

Наградният фонд на конкурса е близо 10 хиляди лева. Журито ще присъди първо, второ и трето място във всеки от двата раздела – „Хоро“ и „Марш“. Наградените автори ще получат парична награда, грамота и статуетка, които ще бъдат връчени на тържествената церемония при откриването на фестивала.

Пълните условия за участие са публикувани на сайта на Община Монтана и на страницата на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев”.