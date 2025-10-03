С концерт „Споделено изкуство“ ще бъде открит новият сезон на Общинския младежки дом в Шумен

С концерт „Споделено изкуство“ на 8 октомври ще бъде открит новият творчески сезон на Общинския младежки дом в Шумен , съобщиха от институцията. Той ще се състои в концертната зала при вход свободен.

В програмата ще се включат всички формации и състави към Младежкия дом: клуб по спортни танци „Фея Денс“, с ръководител Радослав Козарев, танцовите формации Emotion с хореограф Маргарита Атанасова и WоW с хореограф Жулиета Иванова, театрална работилница „Слънчеви усмивки“, с художествен ръководител Мая Кулева, вокално студио „Соло“, с вокален педагог Жарина Танева, възпитаници на музикална школа „Китара и барабани“, с ръководител Георги Георгиев, и приятели. На сцената ще се изявят млади таланти – певци, актьори, инструменталисти и танцьори.

"Тази година откриването ще премине под надслов „Споделено изкуство“, защото вярваме, че изкуството е най-красиво, когато се преживява заедно – между изпълнители и публика, между приятели. С такива срещи се създава общност, която споделя емоции, идеи и вдъхновение", добавиха от Общински младежки дом - Шумен.

Концертът ще бъде не само начало на сезона, но и празник на творчеството, младостта и ентусиазма. Вратите са отворени за всички, които обичат музиката, танца и изкуството в най-чистата му форма, допълниха от екипа на Общинския младежки дом в Шумен.

Както БТА съобщи, формациите и съставите към Общинския младежки дом в Шумен представиха през юни т.г. своите годишни концерти, обединени под мотото „Дни на талантите“. На 8 октомври 2024 г., в началото на творческия сезон на Общински младежки дом - Шумен, пред публика се изявиха формациите и съставите към Общинския младежки дом в Шумен. Събитието бе под надслова „Да бъдем заедно".