Пианистът и педагог Лилия Бояджиева ще изнесе концерт със симфоничния оркестър във Враца

В четвъртък, 2 октомври, в Градската концертна зала на Враца ще се състои концерт на Лилия Бояджиева с врачанския симфоничен оркестър под диригентската палка на директора Христо Павлов, съобщиха организаторите.

Музикалното събитие е под надслов „Музиката разказва“ и включва произведения на Цезар Франк – Симфонична поема „Джиновете“ за пиано и оркестър, Морис Равел – Концерт за лява ръка за пиано и оркестър, и Кърт Вайл – Симфония № 2. Всички три произведения ще бъдат представени премиерно във Враца, посочват от оркестъра.

„Всяка от творбите разказва своя история – за свръхестествени сили или човешки драми, за бури в небето или в душата… Независимо че композиторите говорят различни езици, техните произведения говорят един общ език – езикът на музиката, винаги в собствен стил. Затова често музиката е поема“, казва музикологът Марияна Булева в програмата с произведения от каталога Есен–Зима ’25 на Симфониета - Враца.

„Щастлива съм, че мога да свиря с такъв оркестър, и то в неголям град като Враца. Това е огромно постижение“, сподели Лилия Бояджиева пред БТА. По думите ѝ, след като преди две години е свирила отново с музикантите, се вижда изключително високо ниво на професионализъм. „Чудесен диригент, много добра атмосфера за работа, високи изисквания и внимание към всеки детайл. Работа с такъв оркестър почти не съм виждала до момента“, добавя пианистката.

С изпълнението на Симфоничната поема „Джиновете“ във фа диез минор (FWV 45) Симфониета-Враца поставя началото на нов творчески проект – в периода 2025–2028 г. в много от концертните програми ще звучат произведения от жанра на симфоничната поема. Така публиката ще може да проследи историята на поемния жанр чрез шедьоврите на творци като Ференц Лист, Рихард Щраус и други. Кулминацията на проекта ще бъде през 2028 г., когато ще прозвучи и първият образец на жанра, отбелязвайки 200-годишната му история, допълват от Симфониета-Враца.

Концертът, част от цикъла „Виртуози на клавишите“, започва на 2 октомври от 19:00 часа.

БТА припомня, че в края на месец септември по време на "Софийски музикални седмици" Лилия Бояджиева, Дора Бръчкова (цигулка) и Борис Недялков (виолончело) представиха програма от Шостакович.