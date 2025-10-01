Среща с автора на инсталацията "Символът" Рафаела Рафаелова и креативния медиатор Мариела Гемишева организират в Казанлък на 11 октомври

Среща-разговор с автора на инсталацията „Символът“ Рафаела Рафаелова и креативния медиатор на проекта Мариела Гемишева се организира от Исторически музей „Искра“ в Казанлък. Това съобщиха за БТА от културния институт. Дискусията ще се проведе на 11 октомври в Етнографски комплекс „Кулата“.

„Символът“ е първият проект от серията „Тогава и сега“ и се базира на детайлни изследвания на традиционния български фолклорен костюм, посочиха от музея. Проектът се обръща към мистичното, непознатото, далечното и всепоглъщащото – усещания, свързани със свръхестетизацията на емблематични фолклорни елементи, които Рафаела Рафаелова интерпретира в авторски моден продукт. Именно това е причината „Символът“ да намери място в Етнографския комплекс, като инсталацията се допълва от селекция на проекти на студенти от специалност „Моден дизайн“ в Националната художествена академия. Оригиналните конструктивни и цветови решения на младите автори Петя Гунчева, Теодора Бобчева, Ивайла Генева и Габриела Михова дават отговор на новите предизвикателства, особено в комуникацията с историческите обекти от експозицията на Етнографски музей „Кулата“, отбелязаха от културния институт.

Проектът „Символът“ 2025 е представен в Музея на розата и в Етнографски комплекс „Кулата“. Инсталацията включва три аутфита, постери, видео и фото документация, както и няколко авторски портфолиа.

Рафаела Рафаелова е специалист в областта на модата и дигиталното изкуство, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства в Националната художествена академия (НХА). Тя има богат опит като преподавател в НХА и в Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“. Собственик е на етно-спортния моден бранд Koren.Clothing. Рафаела Рафаелова е мултидисциплинарен артист, работи с XR технологии и е сред първите VR артисти в България. Създава иновативни дигитални проекти за музеи, галерии, театрални пространства и рекламни кампании. Тя е лектор в уъркшопи и конференции, свързани с XR технологиите и дигиталните изкуства.

Проф. д-р Мариела Гемишева е моден дизайнер и артист в областта на пърформанса, инсталацията и обекта, преподавател в дисциплините „Моден проект“, „Модата на 20-ти век“ и „Модата като спектакъл“ в специалност „Мода“ към Националната художествена академия. Тя е известна с многобройни нестандартни и запомнящи се експериментални решения в областта на модата и арт пърформанса. Провокацията е съществен елемент в нейните работи, а според американския куратор Роджър Коновър тя е „неподражаема в превръщането на ограниченията в предимства“ (Каталог „In Search of Balkania“, Роджър Коновър, 2002 г.). В инсталацията си от 2021 г. „Сън“ тя успява да свърже реалното с нематериалното. „От древността през близката история до изкушенията на настоящето – Мариела Гемишева създава красива визуална среда, наситена с множество остри коментари за света, който обитаваме, и за собственото ни място в него“ (галерия „Структура“, София).