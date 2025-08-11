Инсталацията "Символът" на д-р Рафаела Рафаелова представя в Казанлък детайлни изследвания на традиционния български фолклорен костюм

Проектът „Символът“ 2025 (Тогава и сега) на главен асистент д-р Рафаела Рафаелова в специалност „Моден дизайн“ в Национална художествена академия е представен в Музея на розата и в Етнографски комплекс „Кулата“ в Казанлък. Това съобщават от местния Исторически музей „Искра“. Инсталацията се опира на детайлни изследвания на традиционния български фолклорен костюм и съдържа три аутфита, постери, видео и фото документация, както и няколко авторски портфолиа. Креативен медиатор на проекта е модният дизайнер и съвременен артист проф. д-р Мариела Гемишева.

Проектът се обръща изцяло към мистичното, непознато, далечното, всепоглъщащотo усещанe за свързаност със свръхестетизация на емблематични, фолклорни елементи, които Рафаела Рафаелова интерпретира в авторски моден продукт, посочват от културния институт. Присъствието на оригинални знаци - символи в контекста на цялостната дреха променя присъствието им към съвременна визия и функция. В този проект знаците - символи придават нов смисъл, носещ индивидуалното присъствие на личността.

Инсталацията се допълва и от селектирани портфолиа на студенти от специалност „Моден дизайн“ в Националната художествена академия, разположени в Етнографски комплекс “Кулата“ - експозиция, която ще изясни как и модния дизайн реагира на измененията в социалната, културната и технологичната среда, носител и предвестник на новите присъствия и взаимоотношенията в обществото. Оригиналните, конструктивни и цветови решения на младите автори дават отговор на новите предизвикателства, особено в комуникацията с исторически обекти от уникалната експозицията на Музея на розата и Етнографски комплекс „Кулата“ в Казанлък.

Инсталацията представлява Side-specific-art-projects или художествено-концептуална намеса в специфично-тематична среда без промяна в съществуващата експозиция на двата музея. Тази съвременна визуална форма провокира модерни и различни гледни точки на възприятие и дава нов пулс на т.н. “застиналата” музейна експозиция, казват организаторите.

Експозицията може да бъде разгледана до 14 октомври в Музей на розата и Eтнографски комплекс „Кулата“.

Рафаела Рафаелова е специалист в областта на модата и дигиталното изкуство, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства в Националната художествена академия (НХА). Притежава богат опит като преподавател в НХА и Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“. Собственик е на етно-спортния моден бранд Koren.Clothing.

Рафаела Рафаелова е мултидисциплинарен артист, работи с XR технологии и е един от първите VR артисти в България. Създава иновативни дигитални проекти за музеи, галерии, театрални пространства и рекламни кампании. Тя е лектор в уъркшопи и конференции, свързани с XR технологиите и дигиталните изкуства, посочват още от ИМ „Искра“.