Астрономическата обсерватория и планетариум в Ямбол откри новата учебна година

В Астрономическа обсерватория и планетариум (АОП) в Ямбол днес беше открита новата учебна година. Тя ще премине под знака на 55 години от създаването ѝ, с още ново оборудване и техника, разширяване на състава от лектори и разкрити нови клубове по интереси, каза директорът Светлана Кънева.

Съвсем скоро е закупен нов смарт телескоп, с който могат да се правят и висококачествени снимки на космоса. До декември т.г. ще бъдат доставени и пет дрона, два от които с VR очила. С тях учениците ще се занимават в новия клуб „Астролаб“, каза за БТА неговият ръководител Георги Гърдев.

„Телескопът е изключително компактен, свързва се с телефона, само се задава обект, който той сам фокусира и следва. Чрез дроновете пък ще обясняваме главно аеродинамика и ще снимаме най-вече в парка – пейзажи, река Тунджа“, допълни той.

„Високотехнологичното оборудване е начинът да се достига по-лесно до децата и да се задържа тяхното внимание. Те не се интересуват много от теория, защото им е трудна и далечна. Единственият начин е да предлагаме нови и съвременни неща“, коментира преподавателят в АОП – Ямбол Вишка Петрова.

Специален фокус ще бъде и подготовката за олимпиадата по астрономия, посочи 24-годишната Джема Русева, която също е лектор в АОП – Ямбол. „Тази олимпиада е малко по-различна от другите, понеже първият кръг е задочен. Астрономия не се учи в училище, а материалът, който се изучава тук е основен за подготовка за олимпиадата“, посочи тя.

Няколко години Джема Русева беше сред най-добрите ученици по астрономия у нас, в челните места на олимпиадата. След завършване на астрофизика в Шотландия решава да се завърне в родния Ямбол и да преподава на ученици. „Бих се радвала, ако мога да запаля някой друг да се занимава с астрономия“, коментира още тя.

През 2021 г. в звездната зала, която е с диаметър 6,5 м и 40 места, беше внедрена нова дигитална система, интеграция на лазерни технологии и софтуер, които позволяват сферично изображение с висока резолюция на различни космически обекти, припомня БТА.