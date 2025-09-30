Красимира Димова ще представи книгата си „Макове сред асфалта“ в София

Красимира Димова ще представи книгата си „Макове сред асфалта“ на 15 октомври от 18:00 часа в Столична библиотека, съобщават от екипа.

По думите им „Макове сред асфалта“ е сборник от кратки разкази, есета, публицистика, както и нови текстове на Красимира Димова, които тя е писала от 70-те години до днес.

Според екипа тази книга е мозайка от човешки образи и сюжети, а всяка от историите е огледало. Вторият пласт на книгата представя тоталитарния режим, по време на който се случват всички описани истории и събития.

„Макове сред асфалта” е документ и историческо свидетелство за едно тежко време, в което свободната човешка душа оцеляваше трудно, отбелязват от екипа. Те добавят, че книгата разказва как връзките със земята, с ближния и с Бога могат да бъдат толкова здрави, че „асфалтът” на системата да не успее да ги скъса.

Красимира Димова е родена през 1948 г. в град Априлци. Целият ѝ живот е свързан с литературата и словото – през годините работи като журналист, преводач и преподавател по немски и литература, библиотекар. От 1991 г. живее и работи в Австрия, но не къса нишката с родното си Априлци, където посвещава огромна част от времето и силите си на социални и благотворителни каузи. За тях е отличена с редица награди в България и извън нея.

„Макове сред асфалта“ е втората книга на Красимира Димова, но първата, която достига до българските читатели. Първата ѝ книга „Портрети на кокичета“ е издадена в Австрия през 2017 г., където излиза в пет тиража и утвърждава авторката като ярък и обичан разказвач.

/ТДЦ