Стойчо Керев представя в новата си книга невидимите връзки между история, наука, духовност и тайни общества

Стойчо Керев представя невидимите връзки между история, наука, духовност и тайни общества, които оформят реалността ни, често извън пределите на нашето разбиране, в новата си книга „Проект Контрол: Скрити истини, които управляват света“, съобщават от центъра "Виделина".

По думите им изданието показва най-дълбоките пластове на съществуването и поставя въпроси за скритите механизми, чрез които функционира светът.

В книгата се преплитат факти, анализи и хипотези, които разкриват не само парадоксите на цивилизацията, но и скритите сили, влияещи върху обществата и техните решения, казват те. Допълват, че Стойчо Керев разглежда влиянието на информацията, контрола и властта, както и начина, по който те се преплитат с нашето ежедневно съществуване.

Според екипа чрез увлекателен стил и журналистически подход, авторът въвежда читателя в свят, в който конспиративни теории, исторически документи и философски търсения се преплитат в едно цяло. Книгата не предлага окончателни отговори, а по-скоро подтиква към осъзнаване на факта, че зад всяка привидно ясна картина има по-дълбок пласт истини, смятат от „Виделина“.

Книгата е предназначена не само за любителите на конспирации, но и за онези, които търсят осъзнато отношение към реалността, които искат да разберат с какви сили се формира светът им и как могат активно да участват в собственото си осъзнаване и свобода, посочат от екипа и информират, че през октомври 2025 г. ще излезе и едноименният филм, създаден от Стойчо Керев, който надгражда посланията на книгата и ги пренася на голям екран.

Стойчо Керев e журналист, продуцент и медиен експерт. Създател и продуцент е на предаването „Новото познание“, продължение на авторския му проект „Въпрос на гледна точка“.

Автор е на книгите „Измамна реалност: Всеки има своята истина“, „Въпрос на гледна точка“, „Пробуждането“, „Проект Контрол: Скрити истини, които управляват света“, статии и редица публикации в електронни и печатни издания. Работата му в областта на документалното кино включва и успешните проекти „Конспирация 2017“, „Измамна реалност“, „Пробуждането“.

/ТДЦ