Победителите в Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“ бяха обявени

Сабина Донева от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ бе отличена с първа награда за изпълнение на авторска песен в XII издание на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“. За втора поредна година Даниела Иванова от Шуменския университет спечели първа награда за най-добро изпълнение на българска популярна песен, съобщиха от библиотеката към Народно читалище „Добри Войников – 1856“ в града.

В категорията за индивидуални изпълнители до 9 години първото място зае Преслава Няголова от Шумен, а от колективните участници журито оцени най-високо трио СиНиМа при Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПРЛ-ОДК) в Нови пазар. Първата награда за изпълнение на популярна песен до 13 години беше присъдена на Кристиян Николов и на вокална група „Пееща дъга“ при Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1919“ - Две могили. Във възрастовата група до 17 години най-високото отличие е за Есен Ахмед при Средно училище „Сава Доброплодни“- Шумен.

Трио „По ноти“ от музикалната школа „По ноти“ при ЦПЛР-ОДК - Търговище и квартет „Тандемика“ от Шуменския университет бяха отличени с първото място за най-добро изпълнение до 18-годишна възраст. С първа награда за популярни градски песни бяха отличени Лилия Левицка от Украйна и туристически хор „Планинско ехо“ при Народно читалище „Напредък – 1869“ в Шумен. В тазгодишното издание на фестивала, организирано от Народно читалище „Добри Войников – 1856“ с подкрепата на Община Шумен, участваха над 170 изпълнители от страната и чужбина, допълниха от библиотеката към Народно читалище „Добри Войников – 1856“.

Както БТА съобщи, дванадесетото издание на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“ започна на 27 септември в Шумен. Председател на журито във фестивала бе Хайгашод Агасян, а членове - проф. Николай Андриянов, поетът Димитър Христов и вокалният педагог Евелина Палакова. Даниела Иванова от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше отличена през 2024 г. за най-добро изпълнение на българска песен в 11-ото издание на Международния фестивал на популярната песен "Есенни шуменски вечери".