Важно е децата на емигранти да имат българско самосъзнание, каза създателят на училище „Христо Ботев“ в САЩ Бойко Антонов

Искаме децата на емигранти да бъдат българчета в съзнанието си. Това каза пред БТА Бойко Антонов, който представи във Варна своята книга „Емигрантски воли и неволи“. Авторът живее от 30 години извън България, а от 1999 г. е в САЩ, където основава и ръководи в продължение на 10 години училище „Христо Ботев“.

Просветното средище Антонов създава със своя колега през 2014 г. Започват с двама директори, шестима учители и три деца, а 10 години по-късно имат над 80 деца. По думите му всички те са американчета, но имат един или двама родители българи, затова целта на създателите на училището е учениците им да имат българско самосъзнание, каза той.

Според него запазването на връзката с корените и родината само чрез фолклорните танци е погрешно, затова той полага началото и на фестивал за детски и юношески песни и театър. В драматичните кръжоци идват деца от България, Великобритания, Кипър, които правят спектакли по текстове от български автори. Според Антонов това е един от продуктивните начини да се запази българщината.

В училище „Христо Ботев“ във Вашингтон Бойко Антонов преподава български език за сертификат за двуезичие и е директор в продължение на 10 години. Сега продължава да учителства на други места, а на ръководния пост остава неговата колежка съоснователка, обясни той. Оттеглил се е, тъй като има по-екстравагантни виждания, а другите педагози смятат, че трябва да се учи по стандартните правила и методи, с оценки. Изрази надежда, че някои от предложенията му за обучението все пак са се запазили.

По думите му в образователната система в САЩ се предлагат четири часа български език, като малка част от средствата за издръжка на това обучение се предоставят от нашата държава. В училище „Христо Ботев“ функционира родителски актив, който помага на семейства с финансови затруднения.

За себе си Антонов казва, че отдавна се чувства американец, но е български американец. Щатите са страна на емигрантите и там можеш да бъдеш италиански, канадски и всякакъв американец, всички са американци, добави той.

Бойко Антонов е също съосновател на Асоциацията на българските училища в САЩ и съорганизатор на международния фестивал за авторски детски и юношески песни и театър „Децата на България“. Служител е в Библиотеката на Конгреса на САЩ. Член е на Лигата на българските писатели в САЩ и по света и е президент на организацията „Български културни събития“ в САЩ.

На премиерата в Арт салона на Радио Варна единадесетокласничките от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ Калина Петкова и Денислава Хаджиденева изпълниха музикален поздрав за автора – пиесите „Подражание на старинното“ и „Мускетар“ от Валерий Гаврилин. Двете са лауреати на първа награда за клавирно дуо на провелия се наскоро конкурс „Надежди, таланти, майстори“ в Добрич.