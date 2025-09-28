Арменската апостолическа църква „Сурп Кеворк“ в Пловдив отбелязва днес своя храмов празник

Арменската апостолическа църква „Сурп Кеворк“ в Пловдив днес отбелязва своя храмов празник. Тържеството започна със света литургия и освещаване на мадах (арменски курбан). По този повод в Пловдив пристигна епископ Датев Агопян – архиерей на Арменската епархия в Румъния и архиерейски наместник на Арменската епархия в България.

„Този празник винаги обединява нашата общност. Представители на различни културни и религиозни организации се събираме, за да отбележим този важен ден за нашата общност и за арменците по цял свят“, заяви пред БТА Хрипсиме Нурикян, председател на Общоарменския благотворителен съюз „Парекордзаган“ – Пловдив.

По думите ѝ религията и вярата винаги са били основният стълб за арменците. Независимо къде са се намирали, арменската общност винаги е търсила център, около който да се обединява – и това е била църквата. „За нас това са най-специалните празници. Като клон на най-голямата арменска неправителствена организация в света винаги сме работили в подкрепа на нашата църква“, добави Нурикян.

По случай храмовия празник в двора на „Сурп Кеворк“ се състоя празничен концерт с участието на танцовия състав „Ян“ към Общоарменския благотворителен съюз „Парекордзаган“ – Пловдив. Хрипсиме Нурикян уточни, че програмата включва всички танцови състави на организацията, както и благотворителен базар за набиране на средства за деца и бъдещи културни мероприятия. Събитието е част и от културния календар на Община Пловдив.

„Сурп Кеворк“ е не само място за молитва, но и център на културния и обществен живот на арменската общност в Пловдив. Дворът на църквата често е сцена на празници и събития, а храмът продължава да бъде пазител на идентичността и историята на арменците в града под тепетата, посочват от общинската администрация.

Арменската апостолическа църква „Сурп Кеворк“ е един от ключовите духовни и културни центрове на арменската общност в Пловдив. Смята се, че тя е построена през 1828 г. от арменски майстори от Мала Азия и с течение на десетилетията се утвърждава като символ на вярата, традициите и устойчивостта на арменците в България. Храмът е изграден от дялани правоъгълни каменни блокове, а апсидата е облицована с фаянс от Кютахия – център на арменските художествени занаяти през 18–19 век. Тази украса е рядка и се среща само в два арменски храма – в Йерусалим и в Пловдив.

Църквата има голямо историческо и духовно значение за арменската общност. В криптата ѝ се съхраняват безценни реликви – настолни и нагръдни кръстове, потири, ръкописни библии, требници и мощехранителници, спасени от поругание и пазещи паметта и вярата на арменците, преживели гонения.