В Австралия се провеждат успешни изпитания на устойчиви на ухапвания от акули неопренови костюми

Австралийски учени проведоха експерименти с устойчиви на ухапвания неопренови костюми, като позволиха на акули да хапят материалите в морето. Резултатите показват, че костюмите могат да подобрят безопасността на плувците, съобщава АП.

Смъртните случаи вследствие ухапване от акули са изключително редки. Според Международния архив за нападения от акули на Флоридския музей по естествена история, през 2024 г. по света са регистрирани под 50 непровокирани ухапвания от акули. Въпреки това, увеличените наблюдения на големи акули в някои райони карат плувци, сърфисти и водолази да търсят нови начини за защита.

Учените от Университета Флиндърс в Аделаида, Южна Австралия, тестваха четири материала, устойчиви на ухапване, и установиха, че всички намаляват степента на увреждания от акулски ухапвания. Изследването включваше влачене на проби зад лодки, като бели и тигрови акули имаха възможност да ги ухапят.

Въпреки че ухапванията от големи акули все още могат да причинят вътрешни и смазващи наранявания, новите материали показват значително по-добра защита в сравнение със стандартните неопренови костюми. „Устойчивите на ухапване материали могат да намалят нараняванията, получени при срещи с акули“, заяви професор Чарли Хувенърс от Университета Флиндърс, член на Southern Shark Ecology Group и съавтор на изследването.

„Тези материали не предотвратяват ухапванията от акули, но могат да намалят тежестта на нараняванията и да се използват от сърфисти и водолази“, допълни Хувенърс.

Макар да има леки разлики между четирите тествани материала, всички намаляват риска от сериозни увреждания, свързани с тежки кръвоизливи и загуба на тъкани или крайници, посочи Том Кларк, изследовател в колежа по наука и инженерство във Флиндърс и съавтор на проучването.

Костюми с метална мрежа, устойчиви на ухапвания от акули, съществуват от десетилетия, но са твърде тежки и негъвкави за водни спортове като сърф и гмуркане. По-новите неопренови модели съчетават гъвкавост и защита, обясняват учените в публикацията си в списание Wildlife Research.

Изследването обхваща материали като Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S и Brewster. Учените посочват, че всички те „осигуряват подобрено ниво на защита, което може да намали тежките рани и загубата на кръв, и трябва да се разглеждат като част от мерките за намаляване на риска от ухапване от акула“.

Специалистите подчертават, че костюмите не премахват напълно риска и все още е необходимо плувците и водолазите да предприемат предпазни мерки при срещи с акули.