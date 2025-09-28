Доминго и Карерас ще изнесат концерт в Дубай под диригентството на Валерий Гергиев, който е избягван на Запад

Тенорите Хосе Карерас и Пласидо Доминго ще пеят под ръководството на диригента Валерий Гергиев, съобщава сайтът на операта в Дубай, където бе публикувана програмата за сезон 2025/2026 г.

Гергиев е „считан за близък до руския президент Владимир Путин и масово отбягван на Запад, след като отказа да осъди руската инвазия в Украйна“, отбелязва информационната агенция Ройтерс. „През 2013 г. Путин го удостои с първата титла „Герой на труда на Русия“, припомня медията.

Двамата легендарни тенори ще участват в концерт в Дубай на 22 декември 2025 г., озаглавен „Звездите на века – оперна гала“. Те ще изпълнят оперни арии, канцонети, сарсуела, както и фрагменти от бродуейски мюзикъли. Ще им акомпанимира оркестърът на Мариинския театър, чийто музикален директор е 72-годишният Валерий Гергиев. С приемането на този ангажимент Доминго и Карерас се присъединяват към оперните певци Амброджио Маестри, Рамон Варгас и Феручо Фурлането, които вече са си сътрудничили с Гергиев, въпреки че техните държави осъдиха инвазията на Русия в Украйна.

През юли т.г. в Италия бе отменен концерт заради участието на Гергиев, припомня Ройтерс. „Италианските организатори отмениха концерт с Гергиев – съюзник на президента Путин, който трябваше да дирижира италиански оркестър и солисти от Мариинския театър в бивш кралски дворец край Неапол на 21 юли“, посочва агенцията.

Това не е първият случай. През февруари 2022 г. „Ла Скала“ в Милано прекрати негово участие по същата причина. Малко по-късно „Карнеги Хол“ в Ню Йорк отмени три концерта с Виенската филхармония под негово ръководство.

Филхармоничният оркестър на Ротердам също прекрати сътрудничеството си с руския диригент и отмени фестивала „Гергиев“, планиран за септември 2022 г. През март същата година Мюнхенската филхармония го освободи като главен диригент заради връзките му с Путин, съобщи Би Би Си. Кметът на Мюнхен Дитер Райтер дори му постави ултиматум: ако не се разграничи от действията на Путин, договорът му ще бъде прекратен – и след изтичането на срока той действително бе уволнен.

След нахлуването на Русия в Украйна Гергиев открито подкрепя политиката на Путин и бе отстранен от всички позиции, които заемаше в западни държави. Освен уволнението от Мюнхенската филхармония и отказите за работа с него от „Ла Скала“, „Карнеги Хол“ и Филхармонията на Ротердам, той бе отстранен и от Фестивала във Вербие, а Метрополитън опера спря да го кани като гостуващ диригент.

Вероятно като награда за лоялността му към режима, Валерий Гергиев бе назначен през декември 2023 г. за генерален директор на Болшой театър и за председател на комитет, връчващ новата руска международна награда за мир „Лев Толстой“.

Гергиев е открит поддръжник на Путин още от 2014 г., когато Русия анексира Крим. Тогава 511 творци, сред които Гергиев, Елена Образцова, Владимир Спиваков и Юрий Башмет, подписаха отворено писмо в подкрепа на анексирането.

БТА припомня, че Хосе Карерас и Пласидо Доминго пяха в София в края на август заедно с българското сопрано Соня Йончева.

От 20 до 26 октомври Йончева и Доминго отново ще бъдат в София за провеждането на създадения от тенора конкурс за изгряващи оперни звезди „Опералия”. Организатор е SY11 Events, продуцентската компания на Соня Йончева, която печели конкурса преди точно 15 години.