Комитски събор ще припомни подвига на четата от русенското село Червена вода с исторически възстановки

Комитски събор ще припомни с исторически възстановки и демонстрации за подвига на четата от русенското село Червена вода от 1875 г. Това съобщи Цветелин Радулов от Сдружение „Приказка за България”, което организира деветото издание на форума, съвместно с ВМРО-Иван Михайлов, читалищата „Тома Кърджиев-1873” от село Червена вода и „Гоце Делчев-2009” от Русе, както и русенския клон на дружество „Традиция“.

Събитието започва днес след 10:00 ч. на стадиона в село Червена вода. Там ще бъде разположен музей на открито с исторически оръжия, ще се проведат уроци по стрелба с лък и пушка, както и конкурс за автентичен и обработен музикален и танцов фолклор с участници от цялата страна.

В 12:00 ч. в храма „Св. Архангел Михаил“ ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите герои от националноосвободителните борби. Ще бъде възпроизведено и освещаването на знамето на Червеноводската чета. След това тържествено шествие ще премине по улиците на селото до паметника на четниците, където ще бъдат поднесени венци.

На стадиона гостите ще могат да се потопят в атмосферата на традиционни обреди, обичаи, занаяти и кулинарни специалитети. Програмата включва исторически спектакъл и възстановка, открити музеи, базар на занаятите и традиционни ястия, стрелбище, ретро снимки с народни носии и униформи, както и павилиони с национални вкусове. Вечерта предстоят хоротека с певицата Валя и нестинарски изпълнения.

Тазгодишното издание на събора се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Община Русе, уточниха организаторите.