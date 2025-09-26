Интерактивният спектакъл „Български родов завет“ ще оживее на 27 септември в Голямата базилика в Плиска

Интерактивният спектакъл „Български родов завет“ ще бъде представен на 27 септември в Голямата базилика в Плиска. Входът е свободен, а събитието е отворено за всички, които искат да преживеят жива среща с миналото, българската идентичност и духовност, съобщи Таня Бояджиева от PR екипа на фондация „Родов Завет“.

Спектакълът е с продължителност около един час и представлява реконструкция на обичаи, съществували в българския календар. Той е посветен на българските родове от Първото българско царство, по времето на цар Симеон. Музиката е авторска и е създадена от Елица Александрова, Венцислав Василев, Елена Хубанова и други.

„Заветите на предците ни ще възкръснат в свещеното пространство на древна Плиска в интерактивен спектакъл, пресъздаващ български обреди и обичаи от богатото духовно наследство на културната ни памет. Реконструкцията с авторска музика, оригинални костюми и хореография ще срещне сред руините на царската базилика гласове от миналото и настоящето – праотци и потомци – във вечния кръговрат на живота“, допълни Хубанова.

Тя уточни, че председател на фондация „Родов Завет“ е Десислава Иванова – дългогодишен изследовател на българския фолклор и народни обичаи. „През годините каузата на фондацията привлича много последователи, които участват в създаването на творческите спектакли, посветени на различните народни празници с авторска музика, оригинална хореография, костюми и обреди. Фондацията обединява съмишленици и хора с кауза, които влагат време и енергия да възродят българската културна и духовна памет, закодирана във фолклора, вярата, традициите и обичаите“, съобщи още Хубанова.