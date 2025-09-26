„Херкулес Vs Авгий“ открива тази вечер новия сезон в театър „София“

„Херкулес Vs Авгий“ е първата за новия сезон премиера в театър „София“. Събитието е днес, 26 септември, на сцената на „Театро отсам канала“, съобщават от трупата.

Драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий е на Ивайло Христов. Режисьор e Антон Угринов.

Сценографията е на Свила Величкова, художник на костюмите е Ясмин Манделли, композитор – Христо Намлиев, а хореограф – Мариела Димитрова.

Участват Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Дениза Павлова, Димитър Стойнов, Елеонора Иванова, Михаил Милчев, Николай Димитров и Юлиян Рачков, както и Елена Дечева - пиано, и Виолета Борисова, Десислава Иванова и Марина Атанасова – кабаретни танцьорки.

„Намерена е прекрасната форма на кабаре-спектакъл, където всичко е позволено, всичко е разрешено, където може да се говори всичко и можем да се забавляваме с всичко, включително и с политика – в пиесата това съществува и е много забавно. Защото всеки един проблем в обществото, който дразни някого от нас, може по някакъв начин да го сподели, гледайки представлението. Казват се много неща по един и философски, и комичен начин от страна на актьорите, които присъстват прекрасно на сцената“, каза Ириней Константинов по повод предстоящата премиера на „Херкулес Vs Авгий“.

На 23 септември Ириней Константинов и актьори от трупата на театър "София" представиха в БТА новото заглавие.

/ДД