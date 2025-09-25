Общо 40 магистри ще се обучават в новооткрития Факултет по ветеринарна медицина в Плевен

През следващата академична година в новооткрития Факултет по ветеринарна медицина към Медицинския университет в Плевен ще могат да се обучават 40 студенти. За тази цел правителството одобри днес приема за учебната 2025/2026 година по специалността "Ветеринарна медицина". Студентите ще учат в редовна форма в образователно-квалификационната степен "магистър" след завършено средно образование. Обучението им ще е субсидирано от държавата, като те ще заплащат такса в размер на 1100 лева, съобщи пресслужбата на Министерския съвет (МС).

Днешното решение на правителството ще помогне за подготовката на квалифицирани ветеринарни лекари, чийто недостиг се отчита не само в България, но и на европейско ниво. Факултетът ще подкрепи местния аграрен сектор, като осигури специалисти за нуждите на животновъдите и хранителната индустрия. Ветеринарните лекари са изключително важни не само за контрола в хранителната безопасност, но и за превенцията на болести, които се предават от животни към хора, отбелязват от МС.

С 20 места ще бъде увеличен и приемът по специалността "Медицина" в Бургаския държавен университет "Проф. Асен Златаров". В тях ще могат да се обучават студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по време на обучението им и работа след успешно завършване. Предложението за увеличаване на броя на приеманите за обучение студенти по специалността от регулираните професии "Медицина" е подкрепено от министъра на здравеопазването.

Правителството завиши и приема на студенти от български произход, които искат да се обучават в страната ни през следващата учебна година. Допълнителните 49 бройки се разпределят в две специалности - с 30 места повече в специалността "Медицина" и с 19 места в специалността "Медицинска сестра". Промяната ще съдейства за привличане и задържане на студенти от българска народност зад граница, както и за подготовката на все повече специалисти за сферата на здравеопазването. Това ще помогне за повишаване на качеството на медицинските услуги и за достъпа до здравни грижи.

Както писа БТА, откриването на новия Факултет по ветеринарна медицина е исторически момент не само за нашия университет, но и за цяла Северна България. Това е нещо, което е очаквано повече от 40 години, каза пред журналисти на 9 септември ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. д-р Добромир Димитров при откриването на академичната 2025/2026 година.