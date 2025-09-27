Отдавна мечтаем за химн на училището, каза зам. - директорката на столичното 79-о Средно училище „Индира Ганди“ Евелина Иванова

Столичното 79. Средно училище „Индира Ганди“ вече има свой химн, създаден в рамките на националната инициативата „Светилник 2024/2025: Музика-лъчи!“ и организирано от "Музикаутор".

„Мечтата да имаме химн на училището е доста отдавна и за това бяхме изключително развълнувани, когато бяхме одобрени по проекта и по инициативата „Светилник“, каза пред БТА заместник-директорът по учебната дейност Евелина Иванова.

Тя посочи, че училището е кандидатствало за втори път и тази година е било избрано. „С огромно вълнение и чувство за отговорност пристъпихме към осъществяването на тази инициатива“, добави Иванова.

Изборът на химна е бил продължителен творчески процес, в който са участвали ученици, представители на ученическия парламент и учители. „Решението беше всеобщо одобрение на текста и музиката, които в крайна сметка се превърнаха в нашия химн“, отбеляза заместник-директорът.

Автор на музиката е Хайгашод Агасян, а на текста е Татяна Йотова.

Учителят по музика и ръководител на вокалната група към училището Пламена Златева разказа за посланието на химна. „Това е едно наистина страхотно послание, в което ние представяме нашето бъдеще, бъдещето на децата, нашата връзка с Индия, тъй като сме единственото училище, в което имаме връзка с индийското посолство у нас“, каза тя.

По думите ѝ в химна е включено името на Индира Ганди заради специалната връзка на училището с Индия. „Това не е само песен, това е химн-послание към всички ученици, към всички учители, към цялата ни училищна общност, защото ние наистина сме едно семейство и този химн много ни вдъхновява“, подчерта Златева.

„Много бързо учениците научиха химна, текстът много им допадна, музиката също. Те го пеят с огромно удоволствие“, каза още тя и допълни, че записите са преминали бързо, а децата са въодушевени и с нетърпение чакат официалното представяне.

Учениците от вокалната група „Пеещи звездички“ споделиха, че са развълнувани и горди да участват в създаването и изпълнението на химна. Учениците посочиха, че приемат химна като символ на връзката на училището с индийската култура, стремежа към иновация и дигитализация, и очакват с нетърпение да го изпълняват на концерти и официални събития.

С разрешение от "Музикаутор" химнът вече е изпълнен на откриването на новата учебна година на 15 септември. На 4 октомври в Народния театър химнът заедно с още 9 училища от цялата страна, химнът ще бъде официално представен заедно с видеоклип, подготвен за случая.

Националната инициатива за даряване на българските училища с химни „Светилник“ се провежда за четвърта поредна година от организацията на автори и композитори ''Музикаутор'', с помощта на партньори - БТА, БНР, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", Народния театър "Иван Вазов", и е под патронажа министерствата на културата, и на образованието и науката. От 2021 г. досега чрез нея са създадени авторски химни за 21 училища и за техните 1305 учители и 15 238 ученици от 12 български града.