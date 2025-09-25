Подробно търсене

Министерството на образованието организира национална конференция "Водим бъдещето за ръка", посветена на ранното детско развитие

Димитрина Ветова
Министерството на образованието организира национална конференция "Водим бъдещето за ръка", посветена на ранното детско развитие
Министерството на образованието организира национална конференция "Водим бъдещето за ръка", посветена на ранното детско развитие
Снимка: Министерство на образованието и науката
София,  
25.09.2025 08:00
 (БТА)
Министерството на образованието и науката (МОН) организира националната конференция "Водим бъдещето за ръка", посветена на ранното детско развитие. Събитието ще се състои на 25 септември (четвъртък) в "Интер експо център", в зала "Витоша", съобщи пресцентърът на МОН.

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска ще открие конференцията в 10:00 ч. Очаква се по-късно в конференцията да се включи и министър Красимир Вълчев.

Форумът ще постави фокус върху предложените законодателни промени за създаване на нова професионална квалификация за "специалист по ранно учене и грижи" в отговор на нарастващия недостиг на медицински кадри и специалисти в яслите и детските градини.

В рамките на форума д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер, анализатор на образователни политики и системи в Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) към ЕК, ще представи ключови данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в ЕС.

Директорът на Института по образование проф. д-р Галин Цоков ще очертае нови насоки за подготовка на специалистите по ранно учене и грижи. По време на събитието ще бъдат анализирани и данни на европейско ниво, както и международният опит в тази посока.

Националната конференция ще обедини над 150 професионалисти, експерти и специалисти в областта на ранното детско развитие. Сред тях са учени, представители на работодателските и неправителствените организации, директори на детски градини, ясли, медицински сестри и учители. Целта на събитието е да инициира максимално широк диалог с всички заинтересовани страни за бъдещата подготовка на специалистите, поясняват от МОН.

Както писа БТА в края на август, в детските градини в най-голяма степен се формира интелектуалното и когнитивно развитие на децата, каза тогава министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новата детска градина "Слънчице" в Костинброд. Той подчерта, че това е и периодът на формиране на духовното у децата, и на възпитанието им в добродетели.

 

