Министерството на образованието организира национална конференция "Водим бъдещето за ръка", посветена на ранното детско развитие

Министерството на образованието и науката (МОН) организира националната конференция "Водим бъдещето за ръка", посветена на ранното детско развитие. Събитието ще се състои на 25 септември (четвъртък) в "Интер експо център", в зала "Витоша", съобщи пресцентърът на МОН.

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска ще открие конференцията в 10:00 ч. Очаква се по-късно в конференцията да се включи и министър Красимир Вълчев.

Форумът ще постави фокус върху предложените законодателни промени за създаване на нова професионална квалификация за "специалист по ранно учене и грижи" в отговор на нарастващия недостиг на медицински кадри и специалисти в яслите и детските градини.

В рамките на форума д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер, анализатор на образователни политики и системи в Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) към ЕК, ще представи ключови данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в ЕС.

Директорът на Института по образование проф. д-р Галин Цоков ще очертае нови насоки за подготовка на специалистите по ранно учене и грижи. По време на събитието ще бъдат анализирани и данни на европейско ниво, както и международният опит в тази посока.

Националната конференция ще обедини над 150 професионалисти, експерти и специалисти в областта на ранното детско развитие. Сред тях са учени, представители на работодателските и неправителствените организации, директори на детски градини, ясли, медицински сестри и учители. Целта на събитието е да инициира максимално широк диалог с всички заинтересовани страни за бъдещата подготовка на специалистите, поясняват от МОН.

Както писа БТА в края на август, в детските градини в най-голяма степен се формира интелектуалното и когнитивно развитие на децата, каза тогава министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новата детска градина "Слънчице" в Костинброд. Той подчерта, че това е и периодът на формиране на духовното у децата, и на възпитанието им в добродетели.