Цветелина Цветкова ще представи книгата си за деца „Нищимошката“ в Габрово на 1 октомври. Това съобщиха от Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ (МБАЛ „Д-р Тота Венкова“) Габрово.

Събитието ще се състои в Музей „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово. Изданието е илюстрирано от Свилен Димитров, създател на анимацията на номинирания за “Оскар“ Super Size Me.

Здравето и хуморът за пореден път ще влязат в симбиоза, като освен с книгите на Цветелина Цветкова, присъстващите ще имат възможността и да се запознаят с любопитна информация - за детското здраве от д-р Светла Пашова и за женското здраве от д-р Валерия Стоянова, посочиха за БТА от МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ Габрово.

Областната многопрофилна болница посочва, че събитието е с вход свободен, а всички желаещи да подпомогнат каузата да се създаде детски кът в педиатрията, ще могат да го направят с дарения в поставените на събитието кутии.