Астрономи са открили голям газов мост, който свързва две галактики джуджета

Калина Бояджиева
Част от галактическия куп Дева. Снимка: AP/NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory
Сидни,  
24.09.2025 23:00
Австралийски астрономи са открили огромен водороден газов мост, който свързва две галактики джуджета – откритие, разширяващо разбирането ни за начина, по който галактиките взаимодействат и еволюират, съобщи Синхуа.

Екип от клона на Международния център за радиоастрономически изследвания (ICRAR) към Университета на Западна Австралия (UWA) е заснел структура с дължина 185 000 светлинни години между галактиките NGC 4532 и DDO 137, разположени на около 53 милиона светлинни години от Земята, съобщиха от ICRAR.

Изследването, публикувано в списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показва, че мостът е придружен и от газова опашка, простираща се на 1,6 милиона светлинни години – най-дългата, наблюдавана досега.

„Това е значителен напредък в разбирането на взаимодействията между галактиките“, заяви професор Листър Стейвли-Смит, водещ автор на проучването и астроном от ICRAR и UWA.

Според него приливните сили между двете галактики, както и близостта им до галактическия куп Дева, са изиграли ключова роля в образуването на феномена. „Докато галактиките са обикаляли една около друга и са навлизали в облака от свръхгорещ газ, обграждащ купа Дева – около 200 пъти по-горещ от повърхността на Слънцето – те са били подложени на силно налягане, което е изтегляло и нагрявало техния газ“, обясни той. „Процесът напомня на изгарянето на спътник при повторно влизане в атмосферата, но продължава милиард години.“

Наблюденията са извършени в рамките на проекта Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY (WALLABY), който картографира небето и изследва разпределението на водороден газ в галактиките.

„Неутралният водород е ключов за образуването на звезди, което прави това откритие особено важно за разбирането на взаимодействията и еволюцията на галактиките в гъсти среди“, подчерта професор Кенджи Беки, съавтор на изследването и астрофизик от ICRAR и UWA.

