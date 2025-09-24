Международният фестивал Leap Off Page 2025 идва в Плевен

От 29 септември до 5 октомври Плевен ще бъде домакин на четвъртото издание на международния интердисциплинарен фестивал Leap Off Page. Това съобщи за БТА координаторът на фестивала Детелина Станева.

Тя уточни, че това е събитие, което събира на една сцена хореографи и писатели от различни националности, за да създават заедно хибридни произведения, съчетаващи литература и съвременен танц.

В програмата тази година участват писатели и хореографи от България, Грузия, Италия, Украйна, Хонконг и Швеция. Те ще работят в творчески тандем по време на престоя си в Плевен и ще създадат пет нови сценични произведения, вдъхновени от литературни текстове, каза още Станева.

Участниците във фестивалната програма са писателите Албена Тодорова, Габриел Це от Хонконг, Джонатан Брот от Швеция, Нестан Квиникадзе от Грузия, Фулвио Луна Ромеро от Италия и хореографите Владимир Груев, Мартина Апостолова, Вили Прагер и Ива Свещарова (България) и Виолета Матюшенко (Украйна).

Фестивалната програма в Плевен включва две отворени творчески работилници за обмен на идеи и практики: по съвременен танц с хореографите Вили Прагер и Ива Свещарова (2 октомври) и по творческо писане с поетесата Албена Тодорова на 3 октомври.

И двете работилници ще се състоят в плевенското Народно читалище (НЧ) „Извор-1959“, а участието е безплатно, с предварителна регистрация.

Кулминацията на фестивала ще бъде финалният спектакъл с представяне за първи път на сцена на петте хибридни произведения, създадени от участниците специално за публиката в Плевен. Тя може да го види на 4 октомври в Художествена галерия (ХГ) „Илия Бешков“ със свободен достъп.

Фестивалът се организира от Фондация „Елизабет Костова“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Фестивали“ 2024 и Министерство на културата на Република България, в партньорство с ХГ „Илия Бешков“ и НЧ „Извор-1959“ – Плевен."

Досега домакини на събитието са били Велико Търново, Габрово и Русе.