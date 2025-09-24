В Пловдив предстои третото издание на националния фестивал за детско и самодейно творчество „Традиции и памет“

Третото издание на националния фестивал за детско и самодейно творчество „Традиции и памет“ ще се проведе на 26 и 27 септември на Римския стадион в Пловдив, съобщават организаторите от едноименната фондация.

Те посочват, че проявата събира участници от цялата страна, за да представят красотата и разнообразието на различните ни фолклорни области. На пловдивската сцена ще прозвучат песни и ритми, ще се извият хора и ще оживеят обичаи, предавани от поколения.

По думите им мисията на фестивала е да пази и съхранява живото наследство на България, като дава сцена на талантливи деца, които с вдъхновение и любов към традицията превръщат всеки свой жест и тон в празник за сетивата. Изпълненията ще бъдат оценявани от утвърдено жури: вокалният педагог Виолета Щерева, хореографът Мая Иванова и музикалният педагог Стефан Делиганев.

Събитието се провежда в рамките на Празници на Стария град 2025.