Изложбата „Полетът на цветовете – млади гласове в изкуството“ показва в Ловеч 22 творби на четирима автори

Изложба „Полетът на цветовете – млади гласове в изкуството“ е подредена в Арт галерия „Мостове“ в Ловеч. Своите творби показват четирима автори – Пламен Вълков, Мартин Манов, Виолета Стоянова и Деница Пъшкова. Те представят различни творчески почерци, но обединени от едно – младостта, която не познава възраст и граници. Най-младият автор е на 17 години, а най-възрастният – на 49, което според тях доказва, че младостта е състояние на духа.

Деница Пъшкова е само на 17 години, а това е второто й участие в изложба. Учи в Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна със специалност „Иконопис“. В училището се е занимавала и с дърворезба.

„Това, което показвам днес, е селекция от последните ми работи. Някои от тях са от творческата ми практика в Жеравна. Голяма част са експерименти. Мечтая винаги изкуството да ми е главната цел и път, да ме храни и аз да храня хората чрез него“, каза за БТА младата художничка.

Друг прохождащ творец, чиито творби са част от експозицията, е Виолета Стоянова. Тя е на 19 години, завършила Профилираната езикова гимназия в Ловеч като отличник на випуска. Сега учи в Берлин, Германия, специалност „Илюстрации“.

„Картините, които представям, са селекция, повечето неща са рисувани това лято, след като се върнах от Берлин за ваканцията. Това са съвсем разнородни и различни стилове, цветове, техники. Опитах се да покажа различни неща, на които съм способна“, посочи Стоянова.

Мартин Манов е на 48 години, а рисуването е негова страст още от малък. Завършил е „Педагогика на изобразителното изкуство“ във Великотърновския университет. Той е част от ловешката колегия на художниците. Участвал е в изложби в цялата страна.

По думите му изложбата е посветена на младите таланти, какъвто е бил и той някога. „Получава се приемственост, която искаме да задържим. Участвам с цветни, експресивни, маслени картини с по-специална техника – рисувам ги не с четка, а с шпатула. Получават се интересни ефекти между самите цветове“, добави творецът.

В изложбата могат да се видят и картините на 49-годишния Пламен Вълков. Той е мултифункционален творец - строи къщи, прави мебели и рисува картини. Участвал е в изложби в цялата страна.

Общо авторите представят 22 платна, показвайки различни техники, творческо вдъхновение и въображение.