Общо 120 училищни STEM центъра се изграждат в Благоевградска област, каза министър Красимир Вълчев

Днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов STEM център в Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев" в Благоевград, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

STEM центърът е финансиран с 252 000 лева по Националния план за възстановяване и устойчивост, като обединява направленията „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Математика и информатика“. Изградени са 28 работни станции с компютри за учениците, графични дисплеи и интерактивна дъска със сензорен екран и множество елементи, които улесняват учебния процес. Всичко това ще позволи на учениците да разработват свои дизайнерски проекти.

В новосъздаденото пространство ще има часове по математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Ще има и учебна практика по професионалните предметни дисциплини, съобщи директорът на гимназията Димитрина Иванова.

„Искаме не просто да научим учениците да работят с техника, а да разбират взаимодействията, да ги осмислят и да правят функционални връзки. Това ще насърчат и новите STEM центрове“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му STEM средата е стимул за насърчаване на интереса към математиката и природните науки, но и за разгръщане на професионалното образование „Създават се много по-добри условия, има много повече ресурси да се онагледят различни теми и понятия“, каза министърът. Той участва и в училищния подкаст.

Министър Вълчев провери и дейностите по изграждането на нов STEM център в Националната хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” в града заедно с областния управител Георги Динев и с началника на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов. Ремонтните дейности вече са приключили и кабинетите могат да приемат ученици, очаква се само доставка на софтуерни продукти за устройствата в него.

Както писа БТА по-рано днес, министър Красимир Вълчев откри и новата академична година в Югозападния университет „Неофит Рилски“, който отбелязва 50 години от създаването си. „Вие имате важно място и значение за региона, но и за системата на българското висше образование в редица области. Продължавайте да утвърждавате изследователския профил на университета и работете за имиджа му - като училище, в което висшето образование се случва с много усилия от страна на преподавателите и студентите“, с тези думи се обърна министърът към академичната общност на ЮЗУ.

Тази година първокурсниците в университета са над 1000. Министърът пожела на тях и на останалите студенти да бъдат мотивирани, да учат упорито и целогодишно, защото истинското учене е това, което се случва ежедневно. Той изтъкна, че в ерата на изкуствения интелект все така важни ще бъдат естествените умения, които се придобиват в училището и университета. „Учете не просто заради дипломата. Учете, за да бъдете знаещи, можещи хора, за да изградите умения, които изкуственият интелект ще мултиплицира“, обърна се министър Вълчев към студентите. Той пожела на преподавателите да бъдат здрави, да успяват да мотивират студентите и да се чувстват подкрепени. Министърът благодари на всички, които подкрепят университета и изтъкна колко важна е местната общност за развитието на града.

По-късно днес министър Вълчев участва в среща с повече от 100 учители и директори от региона на Благоевград, на която присъства и кметът на общината Методи Байкушев. Обсъдени бяха промените в образователната система, план-приема и приоритетите в приобщаващото образование, и други теми.