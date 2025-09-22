"Балканска война" не е военен филм, а филм-метафора за вечната война между нас на Балканите, каза пред БТА режисьорът на филма Стоян Стойчич

Това не е военен филм, това е филм-метафора за вечната война между нас, народите на Балканите, това е най-хубавият филм, който съм правил досега, каза пред БТА режисьорът на филма "Балканска война" Стоян Стойчич на пресконференция в Белград за представянето на филма.

Стойчич, чиято баба е българка от Трън, е работил четири години върху филма, който възприема като разшифроване на "генетиката на Балканите".

Филмът "Балканска война" е втора част на друга негова лента – "Нечиста кръв", заснета през 1991 г. и спонсорирана от филмовото студио "Бояна", в която участва българската актриса Цветана Манева.

Манева присъства и в "Балканска война", но нейното участие е в ретроспективни кадри, които илюстрират спомените за семейството и родовите връзки на главната героиня.

"Аз живях много време в София заради "Нечиста кръв" и моите роднини, и тогава, и когато бях малък, ми казваха, че имам българско име, че Стоян е българско име. От тях знам, че сърбите и българите са един народ, че няма граница между нас. Заради снимките на "Нечиста кръв" постоянно минавах границата, знаете, че има един друг граничен пункт, различен от "Калотина-Градина". Ето от там, минавах аз, от "Стрезимировци", близо до Трън, и често митничарите не ми искаха документите дори, казвахме си "здрасти и чао", бяха ме запомнили", сподели Стойчич.

Режисьорът допълни, че за да заснемат баталните сцени за "Нечиста кръв" екип от българското студио "Бояна" пристига в Кралево (Централна Сърбия) с автентични и функциониращи оръжия от края на 19-ти – началото на 20-ти век.

"И тук се случи нещо анекдотично – изведнъж оръжията изчезнаха", каза Стойчич.

По думите му после част от пушките са били намерени, но по-голямата част от тях влезли в реална употреба във войната между Сърбия и Босна и Херцеговина (1992-1995 г.), която тъкмо започвала.

В продължението на филма "Нечиста кръв" – "Балканска война", който ще бъде излъчен на 1 октомври в "Сава център" в Белград, главната роля е поверена на младата музикантка Бояна Пекович.

"Приех тази роля на младо момиче, което иска да разбере историята своето семейство отпреди 500 години, благодаря на режисьора Стоян Стойчич, че ми се довери и аз успях да изиграя роля, в която научих много за своите предци", каза Пекович.

За Пекович това е първата роля в киното. Тя, брат ѝ и братовчед ѝ са автори на музиката към филма, която, също като драматургичния сюжет, е продължение на музиката от филма "Нечиста кръв", но с модерен прочит.