Националният музикален театър открива новия си сезон с „Чардаш и цимбал“

Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще открие своя нов творчески сезон с празничния концерт спектакъл „Чардаш и цимбал“. Събитието на 1 октомври – Международен ден на музиката, е посветено на 140 години от рождението на Стефан Македонски – първи директор и патрон на театъра, изтъкнат български оперен певец, режисьор и педагог, разказват от трупата.

Специален гост на вечерта е унгарският музикант Карой Вадас – цимбалист с международно признание, гастролирал по целия свят. Той ще представи магията и неповторимото звучене на цимбала – инструмент, който е сърцевината на унгарската музикална традиция, коментират от театъра.

Програмата включва арии, дуети, ансамбли, хорове и балетни платна от емблематични произведения на Имре Калман, Франц Лехар, Йохан Щраус, Франц фон Супе и други велики австро-унгарски композитори, вплели в творчеството си богатата звукова палитра на този уникален струнен инструмент.

В концерта участват солистите, хорът, балетът и оркестърът на Националния музикален театър, под диригентството на Юли Дамянов.

С този концерт спектакъл Музикалният театър не само отбелязва началото на новия си сезон, но и отдава почит на личността и делото на Стефан Македонски – един от основателите през 1948 г. на Държавния музикален театър, който след неговата кончина през 1952 г. носи неговото име.