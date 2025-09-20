Подробно търсене

Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион „Васил Левски“
Енрике Иглесиас ще има концерт на стадион „Васил Левски“ в София – на 20 септември, визия – Fest Team
Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион „Васил Левски“ в София. Звездата се завръща отново в София след седем години, припомнят организаторите от Fest Team.

Припомнят, че това е единственият концерт на Балканите на изпълнителя от неговото турне. На живо ще звучат хитове като Hero, Bailando, I Like It и много други.

„С кариера, обхващаща близо три десетилетия, Енрике Иглесиас вкарва специфичния си вайб в световната музика като съчетава поп и латино звучене по свой уникален начин. Обявен от Billboard за най-известен латино изпълнител на всички времена, той е продал над 180 милиона албума и е оглавявал музикалните класации със 154 хита номер едно, включително рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart. От глобални химни като Bailando, Hero и I Like It до колаборации със звезди като Питбул, Уитни Хюстън, Лайнъл Ричи, името на Иглесиас носи трайна следа в музикалния свят“, коментират от Fest Team. 

Както писа БТА, преди излизането на Иглесиас публиката ще чуе „Молец“. Заедно с дуото, на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори.

Енрике Иглесиас е роден на 8 май 1975 г. в Мадрид, Испания. Той е син на известния испански певец Хулио Иглесиас и филипинската манекенка Исабел Прейслер. Има трима братя – Хулио Хосе, Мигел Алехандро и Родриго, както и три сестри – Мария Исабел (Чабели), Тамара и Ана. От 20 години негова партньорка в живота е руската тенисистка Анна Курникова, с която живеят в Маями, САЩ и имат близнаци Николас и Луси, както и момиченце Мари (Маша).

Енрике Иглесиас става известен съвсем млад с албум на испански език (Enrique Iglesias, 1995). Този албум е изключително успешен и му спечелва награда „Грами“ за най-добър испански изпълнител. По-късно продължава кариерата си с албумите „Vivir“ 1997 (спечелил му номинация за American Music Award), Cosas del Amor 1998) и със заглавия на английски – Еnrique (1999), Escape (2001)  и Quizas (2002). През 2003 г. издава поредния си англоезичен албум озаглавен „7“ с което показва, че това е седмият му пореден албум, лансирани в международен мащаб от MTV и другите интернационални музикални канали. През 2004 той издава албума Bailamos: Greatest Hits. По-късно, след кратка пауза от три години, в които твори поредният си албум, издава албума си Insomniac, което в превод от английски означава безсънник. През 2008 г. издава албума „Uno 95/08“ (best album) на испански и е петият №1 испаноезичен албум на звездата. В него са включени както хитове от предишните му албуми, така и песни написани специално за този албум. През ноември 2008 г. Енрике издава нов Greatest Hits – In stores now Изработва независим от този на баща си стил (поп с елементи на рок и балада).

Участва в редица филми и в сериалите „Двама мъже и половина“ и „Как се запознах с майка ви“. Печели много награди и неведнъж достига първи места в музикалните класации. Участва в концерт за кампанията „Да спасим света“.

За пръв път пее в България на концерта по случай 15-годишнината на М-Тел на 29 септември 2010 г. На 14 декември 2015 г. се завръща в България за самостоятелен концерт, част от световното му турне Sex And Love Tour, в зала „Арена Армеец“. Поради огромния интерес към събитието, Енрике изпълни своите световни хитове в България отново на 14 май 2016 година в зала Арена Армеец. Две години и половина по-късно, на 6 ноември 2018 г., отново в „Арена Армеец“, той изпълнява всичките си хитове. Концертът е част от турнето All The Hits Live.

