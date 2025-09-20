Над 700 души от шест области се очаква да се изявят във фолклорния събор „Ценово пее и танцува“

Повече от 700 души от областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра, Плевен и Ямбол се очаква да се включат в двудневната програма на фолклорния събор „Ценово пее и танцува“, който започва днес. Това каза за БТА Василка Димитрова, секретар на местното читалище „Христо Ботев – 1898“, което организира традиционната проява.

Това е 17-то издание на форума и ще се проведе на новоизградения комплекс за отдих и развлечение до стадиона в Ценово. В първия ден програмата предвижда на сцената да има 60 изпълнения на групи и индивидуални участници, след което ще има концерт на оркестър „Пловдив“. През втория ден се очаква да има още над 40 изяви. Жури в състав кметът на Свищов Генчо Генчев, народният изпълнител Цветан Банев и хореографът Ивелина Анчева ще оценява изпълненията.

Ще има и алея на изкуството и занаятите, на която местни художници и занаятчии ще представят свои произведения, съобщи още Димитрова.